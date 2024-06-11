Число конфликтов в мире достигло критической отметки

Число активных конфликтов в мире достигло рекордной отметки со времен Второй мировой войны. Сейчас кризисные ситуации наблюдаются в 56 странах, среди которых Украина, Газа, Сирия, Афганистан, Колумбия и другие.
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