Бутылка водки – и за руль! Удручающая погоня со стрельбой (видео)

Бурным уик-энд выдался у одного из жителей поселка Куйтун Иркутской области. В ночь с 16 на 17 марта его Toyota Corona Premio попытались остановить инспекторы ДПС – источник сообщает, что мужчина не был пристегнут.
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