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Царьград

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Долг самарцев за воду превысил 1,6 млрд рублей

Долг самарцев за воду превысил 1,6 млрд рублей

Долг самарских потребителей перед «РСК-Самара» за холодную воду и водоотведение превысил 1,6 млрд рублей, при этом счета не оплачивают более 28 тысяч владельцев квартир и частных домов.

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