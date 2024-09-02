Мобилизованный солдат ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

Мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Кащук рассказал, что сдался в российский плен без стрельбы и сопротивления в первом своем бою в районе Крынок Херсонской области, услышав русскую речь.
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