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Российский аналог StarLink от «Бюро 1440» заработает в 2027 году

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Инженеры российского космического разработчика «Бюро 1440», который входит в структуру «Икс холдинга», собираются начать в 2027 году предоставлять услуги по широкополосному спутниковому доступу к сети Интернет.

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