Российский аналог StarLink от «Бюро 1440» заработает в 2027 году

Инженеры российского космического разработчика «Бюро 1440», который входит в структуру «Икс холдинга», собираются начать в 2027 году предоставлять услуги по широкополосному спутниковому доступу к сети Интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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