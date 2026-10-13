Саудовская Аравия: Akasa Air продолжит приостанавливать полеты в/из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде и международного аэропорта имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде до 17 октября после ракетных ударов базирующихся в Йемене хуситов по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK).
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