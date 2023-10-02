Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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Как изменить звук SMS для отдельных контактов на Android

Как изменить звук SMS для отдельных контактов на Android

Несмотря на то, что многие сейчас почти отказались от использования СМС, пользуясь мессенджерами, бывают ситуации, когда без СМС не обойтись и было бы очень полезно назначать на СМС от определенных контактов отдельные звуки.

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