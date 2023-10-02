Как изменить звук SMS для отдельных контактов на Android

Несмотря на то, что многие сейчас почти отказались от использования СМС, пользуясь мессенджерами, бывают ситуации, когда без СМС не обойтись и было бы очень полезно назначать на СМС от определенных контактов отдельные звуки.
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