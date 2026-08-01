Актриса Пересильд заявила, что регулярно советуется со знаменитыми родителями

Актриса Анна Пересильд, ставшая знаменитой благодаря роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказала о главной подсказке, которую ей дали родители - актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.
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