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Газета.ру

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Актриса Пересильд заявила, что регулярно советуется со знаменитыми родителями

Актриса Пересильд заявила, что регулярно советуется со знаменитыми родителями

Актриса Анна Пересильд, ставшая знаменитой благодаря роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказала о главной подсказке, которую ей дали родители - актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

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