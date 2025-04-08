Поножовщина в школе Нового Уренгоя, есть раненые: Что известно к этой минуте

Пятиклассник устроил поножовщину в школе в Новом УренгоеВ Новом Уренгое ЧП. По информации телеграм-канала "Baza", один из учеников пятого класса поссорился с одноклассницей и потому попытался ударить её складным ножом, после чего пырнул им в шею охранника.