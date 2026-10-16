Жительнице Гулькевичского района грозит до двух лет лишения свободы за передачу данных своих банковских карт третьим лицам, через счета которых впоследствии провели около 50 транзакций на сумму свыше 500 тысяч рублей.
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