🚌 Из Евпатории в Волгоград запустят новый автобусный маршрут Как сообщили в Минтрансе Крыма, с 31 января 2025 года открывается ежедневный автобусный маршрут «Евпатория — Волгоград — Волжский».
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🚌 Из Евпатории в Волгоград запустят новый автобусный маршрут Как сообщили в Минтрансе Крыма, с 31 января 2025 года открывается ежедневный автобусный маршрут «Евпатория — Волгоград — Волжский».