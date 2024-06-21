Многопользовательский extraction-шутер Level Zero: Extraction выйдет в августе Одна из сам...

Многопользовательский extraction-шутер Level Zero: Extraction выйдет в августеОдна из самых популярных игр прошедшего фестиваля “Играм Быть” многопользовательский extraction-шутер от первого лица с элементами хоррора Level Zero: Extraction получил дату релиза в ранний доступ.
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