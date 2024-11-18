Tata стала главным владельцем завода Pegatron по производству iPhone в Индии

Индийская компания Tata Electronics согласилась купить контрольный пакет акций единственного завода по производству iPhone в Индии у тайваньского контрактного производителя Pegatron, создав новое совместное предприятие (СП), которое укрепит позиции Tata как поставщика Apple, о чем сообщили агентству Reuters два источника.