Tata стала главным владельцем завода Pegatron по производству iPhone в Индии

Индийская компания Tata Electronics согласилась купить контрольный пакет акций единственного завода по производству iPhone в Индии у тайваньского контрактного производителя Pegatron, создав новое совместное предприятие (СП), которое укрепит позиции Tata как поставщика Apple, о чем сообщили агентству Reuters два источника.
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