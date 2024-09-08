Эксперт отметил, что малоподвижный образ жизни ухудшает состояние сосудов

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в интервью «Вечерней Москве» заявил, что забота о сосудах не только предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, но и положительно сказывается на физическом и психоэмоциональном состоянии.
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