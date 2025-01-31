Части ВСУ используют новую тактику ведения боя в Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Бронированные машины вязнут в грязи, украинские боевики пересели на гусеничную технику.Украинские националисты в Суджанском районе Курской области стали использовать гусеничную технику натовского производства из-за непогоды.
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