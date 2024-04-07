Президент Майя Санду выступает за то, чтобы Молдавию поглотила Румыния. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сделал заявление российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.