Президент Майя Санду выступает за то, чтобы Молдавию поглотила Румыния. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сделал заявление российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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