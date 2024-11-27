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Повышение безопасности движения. Экспериментальная разметка появилась на дорогах Гомельской области.

Повышение безопасности движения. Экспериментальная разметка появилась на дорогах Гомельской области.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальная дорожная разметка появилась на отдельных участках дорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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