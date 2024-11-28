Южная Корея сдержанно отреагировала на просьбу Украины о продаже ей оружия

Правительство Южной Кореи отреагировало на предложение специальной делегации президента Украины Владимира Зеленского во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым о продаже вооружения без энтузиазма.
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