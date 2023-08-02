Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

«Ман Сити» продаст 19-летнего вингера Боржеша «Аяксу» за 17 млн фунтов. Он не играл за взрослую команду

Клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста. Он прошел медосмотр в расположении «Аякса» прошлой ночью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх