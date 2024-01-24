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Группа «Юг» уничтожила укреппозиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска

Группа «Юг» уничтожила укреппозиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска

Российские бойцы, минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", уничтожили укрепленные позиции и пехоту Вооруженных сил Украины на северном фланге Артемовска.

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