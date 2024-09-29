В Петербурге на фудкорте выстрелили в девочку

Полиция разыскивает стрелка, который выстрелил в 15-летнюювосьмиклассницу.На фудкорте на Комендантской площади в Петербурге неизвестный стрелок выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней девочки, восьмиклассницы.