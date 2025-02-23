🔥С Днём защитника Отечества жителей Деминского поселения поздравили казачий ансамбль "Хопёрские напевы" из станицы Михайловская Урюпинского района и семейный клуб казачьих традиций "Живы-крепки".
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🔥С Днём защитника Отечества жителей Деминского поселения поздравили казачий ансамбль "Хопёрские напевы" из станицы Михайловская Урюпинского района и семейный клуб казачьих традиций "Живы-крепки".