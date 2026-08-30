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Спорт Уик-Энд

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«Локомотив» в зоне вылета... «Смотришь на красивый пожар, а потом понимаешь: дом твой» - Валерий Баринов

«Локомотив» в зоне вылета... «Смотришь на красивый пожар, а потом понимаешь: дом твой» - Валерий Баринов

- «Локомотив» в зоне вылета. Как смотрите на происходящее с позиции болельщика? – вопрос актёру и болельщику московского «Локомотива» Валерию Баринову после поражения железнодорожников в дерби от «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

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