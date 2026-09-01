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Пронедра

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Solar Orbiter обнаружил сортировку ионов на границе солнечного ветра

Solar Orbiter обнаружил сортировку ионов на границе солнечного ветра

Зонд Solar Orbiter зафиксировал неожиданное явление на гелиосферном токовом слое — магнитной границе, разделяющей потоки солнечного ветра с противоположно направленными магнитными полями.

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