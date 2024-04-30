Президент Вучич: Сербия не откажется от европейского пути ради БРИКС

ВК Вячеслав Кормилицын Да нет у нас никаких братушек. Это иллюзия. Почитайте Достоевского.

star а что вы хотели,если со своей "дипломатией",расшаркиваясь перед всеми ,даже объясняя синяки на лице террористов Крокуса,на Востоке их и членов их семей линчивали публично без суда и следствия,далеко пойдем