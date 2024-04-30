Сербия останется на европейском пути. «Мечту» о вступлении в БРИКС опроверг президент страны Александр Вучич на брифинге, запись которого опубликовали на его YouTube-канале.
Президент Вучич: Сербия не откажется от европейского пути ради БРИКС
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Да нет у нас никаких братушек. Это иллюзия. Почитайте Достоевского.
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14 час.
star
а что вы хотели,если со своей "дипломатией",расшаркиваясь перед всеми ,даже объясняя синяки на лице террористов Крокуса,на Востоке их и членов их семей линчивали публично без суда и следствия,далеко пойдем
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13 час.
Evgenija Palette
Может быть кто-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь, по простоте душевной и назвали кого-нибудь из нас "братушки"... Остальное раздули ЖУРНАЛИСТЫ... ( охочие до всяких метафор и параллелей)...
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9 час.
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