360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Может быть кто-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь, по простоте душевной и назвали кого-нибудь из нас "братушки"... Ост...Президент Вучич: ...
  • Evgenija Palette
    Какая она русская? Она - АЛСУ...Это - татарское имя.Чемпионка Украины...
  • star
    а что вы хотели,если со своей "дипломатией",расшаркиваясь перед всеми ,даже объясняя синяки на лице террористов Кроку...Президент Вучич: ...

Президент Вучич: Сербия не откажется от европейского пути ради БРИКС

Президент Вучич: Сербия не откажется от европейского пути ради БРИКС

Сербия останется на европейском пути. «Мечту» о вступлении в БРИКС опроверг президент страны Александр Вучич на брифинге, запись которого опубликовали на его YouTube-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кормилицын
Да нет у нас никаких братушек. Это иллюзия. Почитайте Достоевского.
Ответить
14 час.
star
а что вы хотели,если со своей &quot;дипломатией&quot;,расшаркиваясь перед всеми ,даже объясняя синяки на лице террористов Крокуса,на Востоке их и членов их семей линчивали публично без суда и следствия,далеко пойдем
Ответить
13 час.
Evgenija Palette
Может быть кто-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь, по простоте душевной и назвали кого-нибудь из нас &quot;братушки&quot;... Остальное раздули  ЖУРНАЛИСТЫ... ( охочие до всяких метафор и параллелей)...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх