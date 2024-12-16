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Татар-информ

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Прокурор Челнов требует изъять квартиру экс-замглавы инспекции гостройнадзора

Прокурор Набережных Челнов через суд требует обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя руководителя Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкций объектов капитального строительства Инспекции госстройнадзора РТ.

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