Прокурор Челнов требует изъять квартиру экс-замглавы инспекции гостройнадзора

Прокурор Набережных Челнов через суд требует обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя руководителя Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкций объектов капитального строительства Инспекции госстройнадзора РТ.
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