YouTube по-прежнему недоступен в России, заявили в Роскомнадзоре

Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеосервис все еще не работает. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства в субботу, 1 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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