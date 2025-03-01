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YouTube по-прежнему недоступен в России, заявили в Роскомнадзоре

YouTube по-прежнему недоступен в России, заявили в Роскомнадзоре

Роскомнадзор проверил доступность YouTube в России, видеосервис все еще не работает. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства в субботу, 1 марта.

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