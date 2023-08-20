Врач Вялов назвал мясо на гриле ошибкой в питании, которая провоцирует рак

Последние исследования показали, что присутствие в рационе клетчатки связано с сокращением риска развития рака и вероятности смерти от трёх опасных заболеваний — рака кишечника, предстательной железы и лёгких показали последние исследования.
Последние исследования показали, что присутствие в рационе клетчатки связано с сокращением риска развития рака и вероятности смерти от трёх опасных заболеваний — рака кишечника, предстательной железы и лёгких показали последние исследования.
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