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Врач Вялов назвал мясо на гриле ошибкой в питании, которая провоцирует рак

Врач Вялов назвал мясо на гриле ошибкой в питании, которая провоцирует рак

Последние исследования показали, что присутствие в рационе клетчатки связано с сокращением риска развития рака и вероятности смерти от трёх опасных заболеваний — рака кишечника, предстательной железы и лёгких показали последние исследования.

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