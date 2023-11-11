Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с РФ

В комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сообщили, что пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области, передает ТАСС.
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