Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с РФ

В комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сообщили, что пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области, передает ТАСС.