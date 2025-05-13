Ивановский СК передаст дело о драке подростков около ТЦ «Серебряный город» в суд

СК завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей, среди которых четверо несовершеннолетнихСК завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей, среди которых четверо несовершеннолетних.
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