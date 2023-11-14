Председатель Следственного комитета затребовал доклад по уголовному делу о халатности, повлекшей нарушение прав жителей Карачаево-Черкесской Республики

В социальных медиа сообщается, что жильцы многоквартирного дома в микрорайоне Московский города Усть-Джегута вынуждены проживать в аварийном доме в непригодных условиях: на стенах образовалась плесень, в квартирах – сырость, подвал затоплен.
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