Каждые пять минут. Режиссер "Трех богатырей" рассказал, как это – работать в анимации

Константин Феоктистов побывал в Барнауле и ответил на интересные вопросы Кого мы представляем себе при словах "режиссер кино"? Обычно это мужчина, который сидит в кресле с надписью "режиссер" и кричит на всех в рупор, вокруг бегают девочки-помощницы с папками и головными микрофонами, а в лучах прожекторов – актеры после удачного или не очень дубля.