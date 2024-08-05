Каждые пять минут. Режиссер "Трех богатырей" рассказал, как это – работать в анимации

Константин Феоктистов побывал в Барнауле и ответил на интересные вопросы Кого мы представляем себе при словах "режиссер кино"? Обычно это мужчина, который сидит в кресле с надписью "режиссер" и кричит на всех в рупор, вокруг бегают девочки-помощницы с папками и головными микрофонами, а в лучах прожекторов – актеры после удачного или не очень дубля.
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