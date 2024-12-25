Пока все обсуждают "страшную месть Белоусова", Зеленского "готовят к смыву": Инсайды дня

В последние дни Киев усилил атаки на Россию. В Москве 17 декабря в результате взрыва бомбы был убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а 20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области.