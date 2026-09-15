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Владимирские новости

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В Судогодском районе прошёл крестный ход в честь Александра Невского

В Судогодском районе прошёл крестный ход в честь Александра Невского

В шествии участвовало свыше 150 человек, маршрут составил 16 километров. Важной частью мероприятия стала молитва о защитниках, участниках специальной военной операции.

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