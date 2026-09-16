Manila Bulletin: МУС оставил Дутерте под стражей до начала процесса

Международный уголовный суд оставил под стражей бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, отклонив его освобождение до начала процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Актриса Наталья Б...
- Политолог Дудаков...
- "Рособоронэкспорт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым