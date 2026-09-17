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Царьград

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"Единая Россия" открыла центр наблюдения за выборами 2026 года

"Единая Россия" открыла центр наблюдения за выборами 2026 года

Партия "Единая Россия" создала федеральный ситуационный центр для мониторинга выборов. Владимир Якушев отметил, что юристы будут помогать более 100 тысячам наблюдателей на участках в 2026 году.

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