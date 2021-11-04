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  • Александр
    Большинство чиновников сейчас получают 35-42 тыс.рублей?Это много? На 120 р.было можно прожить.Как и на нынешние 15 тыс.Кому в СССР жилос...
  • Владимир Четвертнов
    КРОВАВУЮ БАНЮ, ГО...
  • Анатолий Лановой
    Везет тому кто везет. Работал водителем с/свала, водителем мусоровоза. Учился в МАДИ на вечернем. Работал директором ...Кому в СССР жилос...

Кому в СССР жилось хорошо?

Кому в СССР жилось хорошо?

Так, друзья — сегодня будеткт большой и интересный пост о том, кому же хорошо жилось в СССР. Тут в комментариях к постам про СССР мне постоянно пишут, что я мол сильно сгущаю краски, а на самом деле в СССР жилось очень даже богато, сытно и хорошо.

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Роман Колесников
Раньше на 120 рублей можно было жить и не умереть с голода, а сейчас с 10000 пенсионеры с голода помирают.
Андрей Филиппов
Брехня!
Анатолий Лановой
Почему 10000, у меня 20459.
Роман Колесников
Вам повезло
Александр
Хоть одного ,с голода умершего, назвать сможешь?
Вячеслав Чайко
A u menj 26000r
Николай Петров
Брешешь, бандеровец. Я на 10 000 живу. И справляюсь.
Борис Титов
брехня что получают или непрожить за 10000 р ?
Людмила людмила
Согласна.Можно было жить на эти деньги,если жил с родителями.Меня умиляют рассказы,что получая 40 руб стипендии,могли на выходные в Сочи летать!Ну,да!Родители накормят,денег на проезд дадут,одежду купят!А,если живешь в общежитии,за которое,кстати,надо 7руб50коп заплатить,то особо не шиканешь!
Tatyana Fedotova
О чем Вы говорите? В СССР действительно очень хорошо жили партийные и военные боссы, признанные деятели культуры, очень хорошие специалисты, признанные мастера своего дела. Так все они и сейчас хорошо живут и при царе хорошо жили. А вот простой народ именно при СССР получил возможность получать бесплатно образование и медицинскую помощь. И если человек из простых был талантливым и трудолюбивым он при СССР мог пробиться и сделать карьеру. Лентяи были, но они и сейчас есть. Пьяницы были, но они и сейчас есть. Но голодных при СССР точно не было. Разносолов не было, но нормальная здоровая пища была доступна всем. Бездомных при СССР точно не было. Бомжей и пьяниц ограждали от нормальных граждан. Были и вытрезвители и специальные лечебницы. Перевоспитывали, возвращали в строй. И безработицы не было. Шмоток не было , но кто умел шить, вязать одевался и неплохо. Опять же были портные хорошие, то есть мастера своего дела. Короче, жили не богато основная масса, но бедствовала. И богатые старались не очень раздражать людей своим богатством. А что касается всех этих барыг, спекулянтов, мошенников , торгашей, то сейчас их стало в 1000 раз больше и зовут их теперь предприниматели и бизнесмены. И безработицы сейчас стало больше и труднее простым людям пробиться по карьерной лестнице. Там всё детки да племяшки. Короче, простой народ хотел совсем другой перестройки. он хотел , чтобы каждый получал по результату его труда и получал достойно. Обидно было, что в отделе один -два человека всю работу тянут, остальные столбики с глазками просто на работу ходят, а получают примерно все одинаково. Справедливого распределения денежных средств хотели. А получили ещё менее справедливое распределение. Сколько получают чиновники и начальники сейчас? А сколько тогда? Вот и сравните как отличались зарплаты при СССР и сейчас. И тогда прожить на пенсию 120-130 рублей было раз плюнуть. А сейчас и на 20 000 очень даже накладно. Так что не надо хаять СССР. Там много чего нужно бы было изменить и улучшить. Но ухудшать то было зачем?
Tatyana Fedotova
жили не богато, но НЕ бедствовали.
Анатолий Лановой
Везет тому кто везет. Работал водителем с/свала, водителем мусоровоза. Учился в МАДИ на вечернем. Работал директором автобазы ( в 30 лет). В перестройку производственный кооператив, строительная фирма. Занимался связью, светильниками. Без дела не сидел и не ныл. Сейчас 72, забот, работы, подработки хватает. На жизнь не жалуюсь и никогда не жаловался. В таком духе детей воспитывал. Никто не бедствует. Нужно надеяться не на везение, а на СЕБЯ.
Александр
Большинство чиновников сейчас получают 35-42 тыс.рублей?Это много? На 120 р.было можно прожить.Как и на нынешние 15 тыс.
Юрий Журавлев
Не надо ляля. В СССР мы жили, а теперь выживаем...
галина
В СССР у людей и их детей было будущее. Сейчас его нет. Есть только у детей чиновников и олигархов.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Во времена СССР людям помогали реально, а сейчас на словах... Проблемы стали лично каждого, так если ты пошел в пике сразу ни кому не нужен. Всем нужны успешные что бы свой кусок урвать.... Нет дружбы, порядочности, взаимопомощи....
Сергей К
Так и сейчас сидящий на ресурсах имеет с этого немалый доход. И политики - делят или регулируют. Изменение состоит в легализации этого явления. Вот и вся новизна. Однако жизнь и счастье к деньгам не сводятся. Жизнь может быть ужасной даже с деньгами. Болеют, умирают все. Ссорятся все. Свою никчемность могут осознавать все. Деньги - инструмент обмена между людьми. Всем хорошо, когда деньги функционируют правильно. Плохо, когда деньги функционируют неправильно. Тогда кто-то слишком бедный. А у кого-то денег много. Но жизнь глупая и бессмысленная. Затор. Это тоже наказание свыше. Все вроде есть... и все бессмысленно....
Сергей К
Вот отчего люди состоятельный нередко впадают в наркоманию, и прочее, и прочее...? Жизнь тупая и бессмысленная... и беспросветная. И, что самое обидное, и деньги то есть. А толку от них -нет. От себя не уйдешь...
Александр Иванов
Автор дилетант, во все времена хорошо жили люди у которых были большие деньги, как и сейчас!!
Елена Александровна
при чём тут дилетант? речь совсем не о деньгах!
Евгений Рудаков
Автор, обсирайся у себя дома на своих и не пытайся испачкать наше советское прошлое. Нам есть что вспомнить - доброго, прекрасного, душевного, чего тебе никогда не познать.
Александр Сараевский
120р. да на Свои! как пел В.Высоцкий. А сейчас всего "ЗАВАЛИСЬ" а смертность от "изобилия" огромная.
Nikita Kopitov
Максимка Мирович,деньги на НГ и Рождество зарабатывает,вот опус родил.
Николай Астафьев
это что за осел написал это.....
Георгий Михалев
Да, первые две категории, названные автором, жили при коммунизме, имели все и срали на народ. А остальной народ перебивался, как мог. 74 года коммунячьи выродки кормило народ светлым будущим, которое все время отодвигалось по объективным, не зависящим от партноменклатуры, причинам.
Николай Астафьев
а ты жил там?
Георгий Михалев
Ты идиот? Или из семьи бывших партмразей?
Николай Астафьев
зачем ругаться, я просто просил
Георгий Михалев
Это я еще не ругаюсь.))))))
Елена Александровна
и жили, и видели, и сводили концы с концами от получки до получки, и взятки врачам и чиновникам давали, а иначе ничего было не добиться, и лично знали преподавателей ВУЗов которые за зачёт брали пятёрку, а за экзамен четвертной. так что нечего тут пытаться уличать других в том, что они не знают жизни в СССР! и бараки, и коммуналки, и вся номенклатура с девками в банях, и банкетами, и их детки уже на наркоте в 70-80-х!
РУССКИЙ
Николай Астафьев
учился, работал, взяток не давал, не брал. в банях с девками не парился
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
Все так и было
Георгий Михалев
Сейчас набегут дети вертухаев и бывшей партноменклатуры и будут рассказывать как им жилось хорошо в СССР и как они бедствуют сегодня.))))
Николай Астафьев
у меня не было вертухаев в роду и я сейчас живу хорошо. но более мерзких времен не было
Георгий Михалев
Не может честный человек, живший при коммуняках, сказать что при коммуняках жилось лучше, чем сегодня. Значит следует разобраться с вашим прошлым, на какие шиши вам хорошо жилось в СССР.
Валерий Авгур
я сын прядильщицы и шафера ,не пзди ,сам то из чьих будешь говноед ?
Николай Астафьев
на советские рубли. честно заработанные
Георгий Михалев
Партноменклатура тоже считала, что живет на честные доходы.
Георгий Михалев
Сын "шАфера", тебе папка не рассказывал, как он левые рейсы делал, а мамка пряжу 3.14здила и продавала?
Николай Астафьев
а она воровала? видел ее .. дворцы..?
Георгий Михалев
Я писал Авгуру, сыну прядильщицы и шАфера. Тут не надо быть ясновидящим, чтобы сделать вывод, если им жилось хорошо и они не из парноменклатуры, значит воровали, а если очень хорошо жилось, значит воровали в особо крупных размерах.
Александр
Знаток ,значит знаешь что твои пи..ели. приписывали или списывали...
Георгий Михалев
Ты идиот или прикидываешься?
Валерий Авгур
дурак ты ,другого не дано ,как и мирович муха,видишь только говно . В одно окно смотрели двое... Один увидел-дождь и грязь, Другой- листвы зелёной вязь, Весну и небо голубое... В одно окно смотрели двое. Идиот ты и не прикидывайся
Валерий Авгур
вот сейчас точно заметно что вертухайский стукачелла ты ))) пшел вон вонь,надоел,иди стучи
Георгий Михалев
Что, я в точку попал? Да ты не расстраивайся, таких несунов в совке море было.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
Все так и было
Валерий Авгур
эй,чморович,ты фотки 90тых ввалил и таки сдохни вонь наконец ,пора пока не пришибли
Елена Александровна
не поленись Валера и посмотри фото из советского периода, их полно в интернете, как парадных, так и из жизни обычных людей! вот наверное эти люди с счастливыми и радостными лицами приехали в Столицу СССР, надели самую лучшую свою одежду и стоят в очереди к вождю мирового пролетариата, чтобы в 1954 году поблагодарить его за счастливое своё житьё-бытьё!
Елена Александровна
Группа детского сада «Молодой водник», 1940 год. Архангельск. это тоже из 90-х?
Елена Александровна
У магазина, Челябинск, 1988 год. во тётка счастливая, водки с хлебом накупила и счастлива!
Валерий Авгур
а если она радуется что встретила у магазина любимого? или у вас водка ассоциируется только с водкой?
Елена Александровна
Пункт приема стеклотары, 1983 год счастливая молодёжь на доходном месте, наверное комсомолки! кстати, практически все сдавали молочные и винные бутылки, чтобы иметь лишний рубль. так что не поленитесь, много есть фотографий всего периода сов.власти всяких и разных! а автор всё верно написал, правда публикация довольно щадящая и факты все на поверхности. много было всякого за 73 года.
Валерий Авгур
да было было ,вот только халатики так шили в 90тых после переворота
Людмила людмила
А я родилась в далеком степном совхозе.Была очень мелкой,но зато научилась ходить в 7 месяцев.Одеть меня было не во что и соседка-немка состегала мне ватничек,из новых сатиновых мужских трусов.А на ножки-чуньки,которые засунули в калошки. Причём,мы не были голодные или бедные,просто ничего не было.
Елена Александровна
Хороший, правильный обзор! В общем-то всё так и было. Ещё были подпольные миллионеры и все их знали, и часто можно было их видеть в лучших ресторанах Москвы и Питера. В ГУМе была 200-я секция, где одевались семьи партийной верхушки, а в 70-е туда попадали многие другие. Там же можно было заказать и продуктовые наборы такие, которые обычные граждане не видывали даже в праздники. Первый раз попав в Волгоград в 1974 году я была в шоке увидев в центральных гастрономах города пустые полки и холодильники. Даже в гостиничном ресторане было очень скудное меню. Все ездили в Москву за продуктами и одеждой. Много ездила по СССР в 70-80-е и действительно, практически везде, кроме Украины (особенно западной), Белоруссии при Машерове, Прибалтийские республики (в столицах), везде были проблемы порой такие, что трудно представлялось, как живут люди. Родившись в Москве в седьмом поколении будучи москвичкой, до 31 года я жила в коммуналке, а потом всевозможными обменами выменяла небольшую квартиру, но это уже в 1989 году. Про получение отдельной квартиры от государства ни я, ни мои родители и мечтать не могли, не говоря уже про кооператив. Да и о чём тут говорить, посмотрите советские фильмы, там же обо всём можно узнать. Особенно "Следствие вели знатоки". Да и "Ты мне, я тебе", и практически любой фильм. Конечно, это наша история и безусловно было и хорошее, но идеализировать постоянно жизнь в СССР, выдумывать небылицы о 73 годах советской власти, по меньшей мере глупо, так как эти фантазии только морочат всем голову и мешают нормальному развитию общества.
Людмила людмила
Это вы тогда в Куйбышеве не были!В выходные на поезде ехали в Москву, назад везли коробки с едой,производимой в том же Куйбышеве.
Николай Петров
Александр
Немцы,когда вербовали Ленина и заплатили ему золотом Сказали : " Как возьмете власть, сразу начинай строить электростанции, открывай НИИ и университеты ,бесплатные школы, создайте боеспособную армию и обеспечьте весь советский народ бесплатной медициной и всеобщим образованием...
Oleg Pomoshnikov
Он(Ленин),шо и вправду такой тупой был, незнал без немцев что ему делать? А как же ленинская мировая революция,от которой Сталин отказался и зачистил всех этих мировых революционеров?
Николай Петров
Не скользи. Немцам похер Россия. Им нужно было, чтобы Империя вышла из антанты. И Ленин свою задачу выполнил, просрав Первую мировую, отдав территории и кучу золота по контрибуции.
Леонид Буравлев
А афтар то что-то помнит про СССР?))) Его тогда даже в зародыше не предвиделось!)))
Pelegrin 2
Его родителей только планировали.
Александр Почекунин
Pelegrin 2
И г-н Зю тоже в числе тех, кто разваливал Союз.
Людмила людмила
Он ещё и предатель,отдавший свои голоса Ельцину
Гари Гарин
Все так и было. Но это было в процентах от общего числа. Сегодня почти все то "мыло" советских времен вылезло наружу и вместо нескольких процентов прежнего советского стало близко к 100% - взяточники, цеховики, завмагазинами, складами, чинуши в муници-палитетах, в управлении государством, хозяева учреждений и производств. - их стало близко к 100%, т.е. то, что раньше было в нескольких процентах, стало нормой жизни. И это хорошо?
Томара Тычкова
лучше всего жилось в СССР коммунистам, они без стеснения воровали безнаказанно.
РУССКИЙ
малолетка кыш под лавку
Сережа Сережа
А теперь Едросам!!! Воруют миллиардами!
Татьяна Браун
Ой мамочки! Опять мировича из психушки выпустили.
avershin1947mailru Авершин
Плохо жилось бездельникам им и сейчас не очень хорошо, а нормальным людям нормально жилось, и хватит поливать свою историю говном, и так нас за это никто не уважает. Все считают нас дураками. А кто мы ещё если своё прошлое и правителей прошлых грязью обливаем на радость врагам. А врагов к стати не уменьшилось, а увеличилось.
Людмила людмила
Конечно!А сколько их было!!!яНапример,тракториста,комбайнеры. Зимой за ремонт техники в неотапливаемом ангаре,при -40 платили целых 80 рублей!А за каторжный труд весной или осенью,за 2 мес аж 250-300рублей!
Сережа Сережа
Чубайсу, Е.Гайдару жилось прекрасно!!
Борис Титов
ты жил в то время ? кто работал имел все благи - квартиру машину мебель (все советское но со знаком качества) мы построили в киргизии шикарный дом (который после развала в 1992 году продали за цену шифера при отезде в глубинку рф ) я при ссср чесно зарабатывал от 120 до 600 рублей (только не ленись) я на пенсии получаю 13300 р за 43 года стажа
Николай Астафьев
все верно
Борис Титов
и нам хватало
Борис Титов
всегда подлецы были но не столько как при нынешней власти
Александр
А сейчас нищих 40%. Человеку Что главное доступное жилье, ЖКХ,работа постоянная и своевременная зарплата и медобслуживание и доступные детские учреждения
Александр
А проще сказать кому, плохо жилось этим 5-10%..
Pelegrin 2
Кому в СССР жилось хорошо? Всем, кто честно работал.
Сергей Яминов
Я Рабочий с 15 лет в 1970 году , Аванс у меня был 30 рублей, а Получка 11 рублей, поэтому часто недоедал, потому и не вырос.
Sergey V
Полный бред. Разруха началась в 70 годы. До этого все было нормально. Было социальное государство, безработицы не было, квартирами обеспечивались все. Молодым спецам давали квартиры в течении 3-х лет. Ты балбес этого не видел и не слышал. Полный бред. Было социальное государство. Образование было бесплатное, ни кто не платил по 1000 дол. за семестр, медицина бесплатная, очередей в поликлиниках я не видел. И 1 апреля, ежегодно цены государство снижало, это объявлялось по радио. Продукты были натуральные и изготавливались согласно ГОСТа. Попробуй отклониться. Если сейчас с полок магазина убрать все продукты изготовленные из некачественных продуктов из искусственных компонентов и оставить только органику ( натуральные ) в стране будет голод. Натуральное молоко, сыры, колбасы, и т.д. были доступны всем, сейчас нет. Разоришься ! Вот так вот дружок. Не пиши бред.
Александр
Получается Немцы,когда вербовали Ленина и заплатили ему золотом Сказали : " Как возьмете власть, сразу начинай строить электростанции, открывай НИИ и университеты ,бесплатные школы, создайте боеспособную армию и обеспечьте весь советский народ бесплатной медициной и всеобщим образованием...
Владимир Соколов
Полнейший бред
черный кофе
Продажные журнашлюхи,хотят нам,родившимся и жившим в СССР,рассказать,как нам жилось плохо! Да,может з.п. была не большая,но люди жили в достатке,никто не жаловался! А мажоры были всегда и везде,и сейчас они есть. Только разница между ними в том,что те ро серомнее были,не выпячивали на всеобщее обозрение!
Vladimir Lioubimcev
Полностью согласен с вашим мнением. ТАК И БЫЛО!!
Vladimir Lioubimcev
Очереди были НЕ ПОТОМУ, что продуктов питания не было. А потому, что ВСЕ РАБОТАЛИ, тунеядцев судили и сажали, и когда вечером люди массово шли с работы, вот и возникали очереди. Что делали в Симферополе в 60-е годы.... Товары, на которые был наибольший спрос, частично выносили на уличные прилавки. Поэтому и очередей не было. Быстренько-быстренько всех обслужили, люди пошли довольные домой, купив что было нужно, а продавцы обратно в магазины.

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