Донецк отметил первую мирную новогоднюю ночь с начала спецоперации

Впервые с начала Специальной военной операции новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов. Украинские войска не наносили удары по городу, в отличие от прошлогодней атаки, оставившей жертв и разрушения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии