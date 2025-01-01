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Царьград

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Донецк отметил первую мирную новогоднюю ночь с начала спецоперации

Донецк отметил первую мирную новогоднюю ночь с начала спецоперации

Впервые с начала Специальной военной операции новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов. Украинские войска не наносили удары по городу, в отличие от прошлогодней атаки, оставившей жертв и разрушения.

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