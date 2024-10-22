Страна и люди
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Страна и люди

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Израильтяне так переживают, что даже кушать не могут. Потому, что давили живых людей бульдозерами

Израильтяне так переживают, что даже кушать не могут. Потому, что давили живых людей бульдозерами

Израильские солдаты признаются, что переезжали бульдозерами сотни палестинцев (они называют их террористами) в Газе, некоторые из них при этом были живы - CNNCNN спрятало эту историю в середину статьи, акцентируя на сочувствии этим солдатам за психотравму, которую они получили во время своих действий: "Закен говорит, что больше не может есть мясо, так как оно напоминает ему о жутких сценах, которые он наблюдал с бульдозера в Газе, и с трудом засыпает по ночам, когда в его голове раздаются звуки взрывов.

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