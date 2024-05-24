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Пронедра

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Когда в июне выгодно взять отпуск, подскажет производственный календарь

Когда в июне выгодно взять отпуск, подскажет производственный календарь

Когда в июне выгодно взять отпуск, подскажет производственный календарь Сергеева ТатьянаПланируете устроить отпуск на начало лета? В июне в нашей стране пройдет празднование Дня России, и в честь этого события предусмотрен дополнительный выходной день.

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