Доля импортного пива в России сократится в два-три раза

В течение следующего года доля импортного пива на российском рынке уменьшится в два-три раза. Это позволит российским производителям крафтовых напитков существенно усилить свои позиции на рынке, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.