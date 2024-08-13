Доля импортного пива в России сократится в два-три раза

В течение следующего года доля импортного пива на российском рынке уменьшится в два-три раза. Это позволит российским производителям крафтовых напитков существенно усилить свои позиции на рынке, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.
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