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Симон о Ямале на ЧМ: «Хотелось бы, чтобы он забивал, но я предпочитаю видеть Ламина таким, как сейчас – он отрабатывает в обороне и жертвует собой ради команды. Голы придут рано или поздно»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон считает, что вклад Ламина Ямаля в игру команды измеряется не только забитыми голами.

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