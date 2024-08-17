📹🏮Интересные кадры ночной работы экипажа разведывательно-ударного вертолета Ми-28НМ по складам БК, бронетехнике, а также фортификационным узлам ВСУ на возведенном в Курской области плацдарме.
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📹🏮Интересные кадры ночной работы экипажа разведывательно-ударного вертолета Ми-28НМ по складам БК, бронетехнике, а также фортификационным узлам ВСУ на возведенном в Курской области плацдарме.