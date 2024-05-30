Корейские ученые предлагают использовать пот для мониторинга здоровья

Недавно проведенные исследования доказали наличие в составе пота важных биологических маркеров, по которым можно судить об общем состоянии здоровья человека и выявлять наличие у него некоторых заболеваний аналогично тому, как это делается сейчас в ….
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