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В Республике Алтай будут пресекать необоснованный рост стоимости топлива на АЗС

В Республике Алтай будут пресекать необоснованный рост стоимости топлива на АЗС

С 17 июля в Республике Алтай полноценно начнет работу интерактивная карта АЗС. В преддверии запуска прошел очередной штаб, где присутствующие обсудили текущую ситуацию, оценили готовность системы и зафиксировали слаженность всех ведомств.

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