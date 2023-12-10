Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов поддержал инициативу ужесточения наказания за нападение на медиков

«Круглый стол» под председательством главы Комитета ГД по охране здоровья Бадмы Башанкаева, где поднимались вопросы правовой защиты медработников, депутат Госдумы, доктор медицинских наук Фаррахов озарактеризовал «правильным сигналом» для решения кадрового дефицита в здравоохранении.
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