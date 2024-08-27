Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Перевести можно 500, 1, 2, 3, 5 или 10 тыс. баллов Как стало известно, в ходе сбора средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, и гуманитарной помощи для мирных жителей новых и приграничных территорий, неравнодушные жители Москвы за неделю собрали 14 млн руб.