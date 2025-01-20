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МИД Израиля: команда Трампа не принуждала Израиль к согласию на прекращение огня

МИД Израиля: команда Трампа не принуждала Израиль к согласию на прекращение огня

TASS/EPA Администрация избранного президента США Дональда Трампа не заставляла Израиль соглашаться на прекращение огня, заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.

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