МИД Израиля: команда Трампа не принуждала Израиль к согласию на прекращение огня

TASS/EPA Администрация избранного президента США Дональда Трампа не заставляла Израиль соглашаться на прекращение огня, заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.
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