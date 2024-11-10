Познер ответил на критику Михалкова после возвращения на ТВ

Телеведущий Владимир Познер опроверг обвинения режиссера Никиты Михалкова в ненависти к русским и заявил, что сделал многое для России, отчего не считать его патриотом нельзя, несмотря на французское происхождение.
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