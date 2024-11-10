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Познер ответил на критику Михалкова после возвращения на ТВ

Познер ответил на критику Михалкова после возвращения на ТВ

Телеведущий Владимир Познер опроверг обвинения режиссера Никиты Михалкова в ненависти к русским и заявил, что сделал многое для России, отчего не считать его патриотом нельзя, несмотря на французское происхождение.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
А,что он полезного сделал для страны? Чьё бы мычало........
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17 час.
А
Александр
пизднер!!!
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12 час.

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