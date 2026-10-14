Королевская яхта «Britannia». Плавучий дворец и ядерный бункер Королевы

Для перевозки личного автомобиля Королевы — темно-бордового Rolls-Royce Phantom V — был оборудован специальный гараж, расположенный рядом с королевским катером.
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